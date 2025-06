Lo è chi non rinuncia alle proprie idee nei cruciverba: la soluzione è Caparbio

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo è chi non rinuncia alle proprie idee

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo è chi non rinuncia alle proprie idee' è 'Caparbio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CAPARBIO

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Caparbio più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Caparbio.

Perché la soluzione è Caparbio? Caparbio descrive chi, nonostante le difficoltà o i dubbi, mantiene ferme le proprie idee e convinzioni. È una qualità che può essere positiva, dimostrando determinazione e fermezza, ma anche negativa se porta all’ostinazione. Essere caparbio significa credere fermamente in quello che si pensa, senza lasciarsi influenzare facilmente. La perseveranza di chi è caparbio può fare la differenza tra successo e fallimento.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Non rinuncia all ideaOstinato e testardoVuol fare tutto a modo suoLo sono le persone in grado di affermare in modo efficace le proprie decisioniLo sono le idee dei pazziLo sono le idee davvero eccezionali

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai trovato la definizione "Lo è chi non rinuncia alle proprie idee" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

A Ancona

P Padova

A Ancona

R Roma

B Bologna

I Imola

O Otranto

R C I A T O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ARTICO" ARTICO

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.