La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Le mele che si devono scartare' è 'Marce'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MARCE

Curiosità e Significato di Marce

Perché la soluzione è Marce? Le mele che si devono scartare sono le mele marce o danneggiate, considerate inutilizzabili o meno pregiate. La parola marce deriva proprio da questo contesto, indicando frutti compromessi. Questi frutti non sono adatti al consumo e vengono eliminati per mantenere qualità e sicurezza. In sostanza, marce descrive ciò che si deve scartare per preservare il meglio.

Come si scrive la soluzione Marce

Hai davanti la definizione "Le mele che si devono scartare" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

M Milano

A Ancona

R Roma

C Como

E Empoli

