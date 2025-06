La sua lana è più pregiata di quella della pecora nei cruciverba: la soluzione è Alpaca

ALPACA

Curiosità e Significato di Alpaca

Perché la soluzione è Alpaca? L'alpaca è un animale originario del Sud America, noto per la sua lana morbida e pregiata, più raffinata di quella della pecora. La fibra di alpaca è leggera, calda e resistente, rendendola molto apprezzata nel mondo della moda. Questa pelliccia naturale rappresenta un materiale di lusso, utilizzato per creare capi eleganti e confortevoli. In sintesi, l'alpaca è il simbolo di una fibra di alta qualità e raffinatezza.

Come si scrive la soluzione Alpaca

Se "La sua lana è più pregiata di quella della pecora" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

A Ancona

L Livorno

P Padova

A Ancona

C Como

A Ancona

