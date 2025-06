La Spagna della musica leggera nei cruciverba: la soluzione è Ivana

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La Spagna della musica leggera' è 'Ivana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IVANA

Curiosità e Significato di Ivana

La parola Ivana è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Ivana.

Perché la soluzione è Ivana? IVANA richiama la Spagna della musica leggera grazie alla sua somiglianza con España, ma è anche il nome di una cantante italiana nota per brani pop. La parola unisce l'evocazione di atmosfere spagnole e il mondo dello spettacolo, creando un collegamento tra cultura, musica e intrattenimento. È un esempio di come le parole possano nascondere più di quello che sembra a prima vista.

La Spagna cantanteLa canora SpagnaLa ex moglie ceca di TrumpUna popolare Marina della musica leggeraUna musica leggeraL Oscar della musica leggera interazionale

Come si scrive la soluzione Ivana

Se ti sei imbattuto nella definizione "La Spagna della musica leggera", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

I Imola

V Venezia

A Ancona

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T C A A N E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CATENA" CATENA

