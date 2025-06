La più modesta porzione di schiaffi nei cruciverba: la soluzione è Paio

Home / Soluzioni Cruciverba / La più modesta porzione di schiaffi

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'La più modesta porzione di schiaffi' è 'Paio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PAIO

Curiosità e Significato di Paio

La parola Paio è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Paio.

Perché la soluzione è Paio? Paio indica una coppia di cose uguali o simili, come scarpe o calze. Nel linguaggio figurato, può riferirsi a una piccola quantità o a un modesto gruppo di elementi. Nel caso di la più modesta porzione di schiaffi, si usa per suggerire un numero limitato di colpi, sottolineando che si tratta di una piccola dose. È un termine utile per esprimere modestia o quantità contenuta.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo si fa in dueLo fa quel che s accoppiaDue cose che si usano insiemeModesta porzione di tortaÈ più modesta di un ristoranteLe vacanze più lunghe

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Paio

Se "La più modesta porzione di schiaffi" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

P Padova

A Ancona

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R N I A P E E S T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PARENTESI" PARENTESI

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.