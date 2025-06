La forza di un suono emesso nei cruciverba: la soluzione è Intensità

INTENSITÀ

Curiosità e Significato... La soluzione Intensità di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Intensità per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Intensità? L'intensità di un suono indica quanto è forte o debole, ovvero l'energia trasportata dall'onda sonora. Più alta è l'intensità, più il suono sembra potente o rumoroso. È una misura importante per comprendere come percepiamo i rumori nell'ambiente quotidiano. In breve, l'intensità ci aiuta a capire quanto un suono sia intenso o delicato.

I Imola

N Napoli

T Torino

E Empoli

N Napoli

S Savona

I Imola

T Torino

À -

