La soluzione di 9 lettere per la definizione 'L unita dei carabinieri che vigila nei boschi' è 'Forestale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FORESTALE

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Forestale, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Forestale? Forestal si riferisce a tutto ciò che riguarda le foreste e le attività di tutela e gestione delle aree boschive. In Italia, il termine è spesso associato ai corpi di vigilanza come le unità dei Carabinieri Forestali, che sorvegliano e proteggono il patrimonio naturale, prevenendo incendi e illegalità. È un termine fondamentale per identificare le forze che tutelano il nostro ambiente naturale.

Se "L unita dei carabinieri che vigila nei boschi" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

F Firenze

O Otranto

R Roma

E Empoli

S Savona

T Torino

A Ancona

L Livorno

E Empoli

A R S R U S E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RUSSARE" RUSSARE

