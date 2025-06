L hanno le cose di valore nei cruciverba: la soluzione è Pregio

PREGIO

Curiosità e Significato... La parola Pregio è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Pregio.

Perché la soluzione è Pregio? PREGIO indica il valore, l'importanza o la qualità superiore di qualcosa. Si usa spesso per riferirsi a oggetti di pregio, come gioielli o opere d'arte, o alle caratteristiche distintive di una cosa che la rendono speciale e apprezzata. In sostanza, rappresenta ciò che conferisce prestigio e valore a un bene o a una qualità. È il termine giusto quando si parla di cose di valore e di rilievo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Ne ha la raritàIl contrario di difettoVirtù caratteristica positivaChe hanno notevole valoreHanno valore legaleHanno valore a scopa

