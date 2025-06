Incitato nei cruciverba: la soluzione è Spronato

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Incitato' è 'Spronato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SPRONATO

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 8 lettere Spronato: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Spronato? Spronato indica qualcuno che è stato incoraggiato o stimolato a fare qualcosa, spesso spinto dall'entusiasmo o dall'impulso. Derivato dal verbo spronare, significa mettere in moto l'azione, motivare o spronare qualcuno. È un termine che si usa per descrivere chi si è fatto avanti con energia e determinazione, pronto a mettersi in gioco. Un vero esempio di entusiasmo e proattività.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Incitato spronato

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Non riesci a risolvere la definizione "Incitato"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

P Padova

R Roma

O Otranto

N Napoli

A Ancona

T Torino

O Otranto

I O N O Z N I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NOZIONI" NOZIONI

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.