TWITTER

Curiosità e Significato di Twitter

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Twitter, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Twitter? Il social dell'uccellino fa riferimento a Twitter, la piattaforma di microblogging famosa per il suo simbolo a forma di uccellino. Qui gli utenti condividono pensieri, notizie e aggiornamenti in brevi messaggi chiamati tweet. È un luogo di scambio rapido e immediato, dove le parole volano come uccelli nel cielo digitale, connettendo persone di tutto il mondo in tempo reale.

Come si scrive la soluzione Twitter

Hai davanti la definizione "Il social dell uccellino" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

T Torino

W Washington

I Imola

T Torino

T Torino

E Empoli

R Roma

