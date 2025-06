Il Facchetti grande difensore calcistico nei cruciverba: la soluzione è Giacinto

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il Facchetti grande difensore calcistico' è 'Giacinto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GIACINTO

Curiosità e Significato di Giacinto

Non fermarti alla soluzione! Conosci Giacinto più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Giacinto.

Perché la soluzione è Giacinto? Giacinto Facchetti, celebre difensore dell'Inter, è spesso associato a Giacinto come nome evocativo di grande figura calcistica. La parola richiama un nome classico italiano, simbolo di forza e passione nel calcio. In questo contesto, rappresenta un omaggio alla sua carriera e al suo stile inimitabile in campo, lasciando un segno indelebile nella storia dello sport nazionale e internazionale.

Come si scrive la soluzione Giacinto

Non riesci a risolvere la definizione "Il Facchetti grande difensore calcistico"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

G Genova

I Imola

A Ancona

C Como

I Imola

N Napoli

T Torino

O Otranto

