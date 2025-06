I pasticcini alla francese nei cruciverba: la soluzione è Mignon

MIGNON

Curiosità e Significato di Mignon

Hai risolto il cruciverba con Mignon? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Mignon.

Perché la soluzione è Mignon? Mignon è un termine francese che indica qualcosa di piccolo e delicato, spesso usato per descrivere dolci o oggetti di dimensioni ridotte. Nel mondo della pasticceria, si riferisce a dolcetti eleganti e raffinati, come i pasticcini alla francese. Questa parola evoca eleganza e raffinatezza, perfetta per indicare quei piccoli piaceri di gusto e bellezza. Un modo chic per gustare qualcosa di speciale senza esagerare.

Come si scrive la soluzione Mignon

M Milano

I Imola

G Genova

N Napoli

O Otranto

N Napoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S E T O N E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ESTONE" ESTONE

