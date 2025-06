I frutti d una nota fiaba di Carlo Gozzi nei cruciverba: la soluzione è Melarance

MELARANCE

Curiosità e Significato di Melarance

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Melarance, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Melarance? MELARANCE è il nome di un frutto ibrido tra mela e arancia, simbolo di dolcezza e freschezza. La parola richiama un'immagine di sapori contrastanti che si uniscono in un gusto unico. Questo termine, ispirato a una nota fiaba di Carlo Gozzi, rappresenta l’arte di combinare elementi diversi per creare qualcosa di sorprendente e speciale. Un vero esempio di creatività e fantasia in natura.

Come si scrive la soluzione Melarance

Non riesci a risolvere la definizione "I frutti d una nota fiaba di Carlo Gozzi"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

M Milano

E Empoli

L Livorno

A Ancona

R Roma

A Ancona

N Napoli

C Como

E Empoli

