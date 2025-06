I fianchi delle montagne nei cruciverba: la soluzione è Versanti

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'I fianchi delle montagne' è 'Versanti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VERSANTI

Perché la soluzione è Versanti? Versanti indica i lati o le superfici di una montagna che si affacciano in direzioni diverse. Sono le facce che scendono dalle cime, influenzate da vento, sole e pioggia, creando paesaggi diversi. Conoscere i versanti aiuta a capire meglio il territorio e le sue caratteristiche naturali, fondamentali per escursionisti e geografi. È un termine che descrive le molteplici sfaccettature del nostro paesaggio montano.

V Venezia

E Empoli

R Roma

S Savona

A Ancona

N Napoli

T Torino

I Imola

