Forza le serrature nei cruciverba: la soluzione è Scassinatore

Home / Soluzioni Cruciverba / Forza le serrature

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Forza le serrature' è 'Scassinatore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCASSINATORE

Curiosità e Significato di Scassinatore

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 12 lettere Scassinatore, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Scassinatore? Scassinatore indica chi rompe o forza le serrature, spesso per entrare in un luogo senza autorizzazione. È un termine che richiama azioni di effrazione, associato a furti o intrusioni. La parola deriva dal verbo scassinare, ovvero forzare una serratura o una porta. Nel linguaggio comune, si riferisce a chi compie atti illeciti di apertura non autorizzata.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si serve del grimaldelloUn artista del grimaldelloSalire al trono con la forzaL obbligare con la forzaSollevata a forza di braccia

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Scassinatore

Se "Forza le serrature" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

C Como

A Ancona

S Savona

S Savona

I Imola

N Napoli

A Ancona

T Torino

O Otranto

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

P E L R E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PERLE" PERLE

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.