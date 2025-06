Ferite... invisibili nei cruciverba: la soluzione è Onte

ONTE

Perché la soluzione è Onte? Ferne... invisibili si riferisce alle ferite che non si vedono a occhio nudo, come dolori emotivi o traumi nascosti. La soluzione, ONTE, richiama il concetto di collegamento e passaggio tra due punti, simbolo di speranza e guarigione. Spesso, le ferite invisibili richiedono un ponte di comprensione e supporto per essere superate.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Offese che spingono alla vendettaOffese che non si dimenticanoGravissime offeseUn pericolo delle ferite non disinfettateCoperto di feriteI segni di vecchie ferite

Hai davanti la definizione "Ferite... invisibili" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

O Otranto

N Napoli

T Torino

E Empoli

