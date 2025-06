Farcito come un sandwich nei cruciverba: la soluzione è Imbottito

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Farcito come un sandwich' è 'Imbottito'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IMBOTTITO

Curiosità e Significato di Imbottito

La soluzione Imbottito di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Imbottito per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Imbottito? IMBOTTITO indica qualcosa riempito fino all'orlo, come un sandwich farcito con vari ingredienti. È usato anche in senso figurato per descrivere situazioni o persone sovraccariche di cose o emozioni. In breve, rappresenta tutto ciò che è colmo e pieno, lasciando intendere un'eccessiva quantità di contenuto o di sentimento. È un termine che trasmette l'idea di abbondanza e saturazione.

Come si scrive la soluzione Imbottito

Se ti sei imbattuto nella definizione "Farcito come un sandwich", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

I Imola

M Milano

B Bologna

O Otranto

T Torino

T Torino

I Imola

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C E O F L E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FECOLE" FECOLE

