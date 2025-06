Ex difensore brasiliano della Roma detto Pluto nei cruciverba: la soluzione è Aldair

ALDAIR

Curiosità e Significato di Aldair

Perché la soluzione è Aldair? Aldair è stato un celebre difensore brasiliano, noto per aver difeso la Roma con grande passione e sicurezza. Il suo soprannome Pluto deriva dai capelli biondi e dalla sua presenza imponente in campo. Aldair è ricordato come uno dei leader della squadra e simbolo di affidabilità in difesa. La sua carriera ha lasciato un segno indelebile nel cuore dei tifosi giallorossi.

Come si scrive la soluzione Aldair

A Ancona

L Livorno

D Domodossola

A Ancona

I Imola

R Roma

