La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Elemento base per la fabbricazione della carta' è 'Cellulosa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CELLULOSA

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Cellulosa, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Cellulosa? La cellulosa è una sostanza naturale presente nelle pareti delle piante, fondamentale per la produzione della carta. È un polisaccaride che, grazie alle sue proprietà, permette di ottenere materiali leggeri, resistenti e facilmente lavorabili. Senza di essa, la fabbricazione della carta moderna non sarebbe possibile, rendendo questa sostanza un elemento chiave nel mondo della stampa e dell’editoria.

Se "Elemento base per la fabbricazione della carta" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

E Empoli

L Livorno

L Livorno

U Udine

L Livorno

O Otranto

S Savona

A Ancona

E N A I I T G P N



