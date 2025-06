È sgradevole ingoiarlo nei cruciverba: la soluzione è Rospo

ROSPO

Curiosità e Significato di Rospo

Perché la soluzione è Rospo? Rospo indica un anfibio dalla pelle ruvida e dall'aspetto tozzo. Nel linguaggio figurato, viene usato anche per descrivere una persona sgradevole o insopportabile. Il termine richiama l'immagine di qualcosa poco piacevole da affrontare, come ingoiare un rospo, ovvero accettare una situazione difficile o fastidiosa con pazienza. Quindi, il rospo rappresenta simbolicamente quella fastidiosa verità da affrontare con coraggio.

Come si scrive la soluzione Rospo

R Roma

O Otranto

S Savona

P Padova

O Otranto

