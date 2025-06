È attaccato al muscolo nei cruciverba: la soluzione è Tendine

TENDINE

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 7 lettere Tendine: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Tendine? Il tendine è una struttura fibrosa che collega i muscoli alle ossa, permettendo il movimento del corpo. È come un ponte resistente che trasmette la forza del muscolo all'osso, consentendo di camminare, saltare o sollevare oggetti. Essenziale per la mobilità e la stabilità, il tendine lavora incessantemente per mantenerci attivi e in equilibrio.

T Torino

E Empoli

N Napoli

D Domodossola

I Imola

N Napoli

E Empoli

D I U E R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "UDIRE" UDIRE

