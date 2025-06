Donare in abbondanza nei cruciverba: la soluzione è Elargire

Home / Soluzioni Cruciverba / Donare in abbondanza

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Donare in abbondanza' è 'Elargire'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ELARGIRE

Curiosità e Significato di Elargire

La soluzione Elargire di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Elargire per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Elargire? Elargire significa donare o distribuire in modo generoso e abbondante, spesso senza aspettarsi nulla in cambio. È un gesto di disponibilità e altruismo che indica una volontà di condividere risorse, affetto o aiuto con gli altri. La parola richiama l'idea di offrire senza limiti, rendendo il gesto di generosità ancora più significativo e potente.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Donare generosamenteIndica l abbondanzaL ha in mano la dea dell abbondanzaDonare senza dare

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Elargire

Se "Donare in abbondanza" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

E Empoli

L Livorno

A Ancona

R Roma

G Genova

I Imola

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E T E A R T B Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BATTERE" BATTERE

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.