CATTOLICA

Perché la soluzione è Cattolica? Cristiana di rito romano indica un fedele cattolico che segue le tradizioni e le pratiche della Chiesa di Roma, la più diffusa al mondo. La parola cattolica rappresenta l'unità e la universalità di questa religione, che abbraccia milioni di persone attraverso riti, dottrine e valori condivisi. È un termine che sottolinea l'appartenenza a una comunità spirituale vasta e millenaria.

C Como

A Ancona

T Torino

T Torino

O Otranto

L Livorno

I Imola

C Como

A Ancona

