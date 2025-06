Così si sente chi ha dormito benissimo nei cruciverba: la soluzione è Riposato

Home / Soluzioni Cruciverba / Così si sente chi ha dormito benissimo

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Così si sente chi ha dormito benissimo' è 'Riposato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RIPOSATO

Curiosità e Significato di Riposato

La parola Riposato è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Riposato.

Perché la soluzione è Riposato? Riposo indica uno stato di relax e tranquillità dopo aver dormito bene. La parola riposato descrive chi si è svegliato fresco, rigenerato e pieno di energia, grazie a un sonno profondo e riparatore. È il termine perfetto per chi si sente rinvigorito e pronto ad affrontare la giornata con entusiasmo. In poche parole, essere riposati è il segreto per una giornata positiva e produttiva.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Così si sente chi ha dormito beneCosì si sente chi non è in formaCosì si sente il disperato

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Riposato

Se ti sei imbattuto nella definizione "Così si sente chi ha dormito benissimo", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

R Roma

I Imola

P Padova

O Otranto

S Savona

A Ancona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S A C C A I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ACCISA" ACCISA

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.