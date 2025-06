Cosi è anche detto l alluce nei cruciverba: la soluzione è Ditone

DITONE

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Ditone? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Ditone.

Perché la soluzione è Ditone? Il dito grosso del piede, noto anche come alluce, è il primo e più grande delle dita. È fondamentale per l'equilibrio e la camminata, sostenendo gran parte del peso durante i passi. Questa parola rappresenta proprio questa parte del corpo, spesso associata a sensibilità e movimento. Insomma, il dizione è un elemento chiave per la mobilità e il benessere dei nostri piedi.

D Domodossola

I Imola

T Torino

O Otranto

N Napoli

E Empoli

