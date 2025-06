Composto che uccide le cellule microbiche nei cruciverba: la soluzione è Batteriolitico

BATTERIOLITICO

Curiosità e Significato... La soluzione Batteriolitico di 14 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Batteriolitico per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Batteriolitico? Il termine batteriolítico si riferisce a un composto o sostanza in grado di uccidere i batteri, le cellule microbiche responsabili di molte infezioni. È spesso usato in ambito medico e scientifico per descrivere agenti antimicrobici efficaci contro i batteri, contribuendo a combattere malattie e infezioni. Insomma, un vero alleato nella lotta contro i microbi dannosi per la salute.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Composto presente in tutte le celluleS uccide quando Enea l abbandonaUccide per mandato

B Bologna

A Ancona

T Torino

T Torino

E Empoli

R Roma

I Imola

O Otranto

L Livorno

I Imola

T Torino

I Imola

C Como

O Otranto

