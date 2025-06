Cominciato, avviato nei cruciverba: la soluzione è Iniziato

INIZIATO

Perché la soluzione è Iniziato? Iniziato indica l'inizio di qualcosa, quando un evento o un'attività ha preso avvio. È il termine che si usa per dire che un processo o un'azione è stato avviato e sta procedendo. Ad esempio, si parla di un progetto iniziato o di una giornata iniziata. È una parola che esprime il momento in cui qualcosa ha avuto inizio, segnando il punto di partenza di un percorso.

I Imola

N Napoli

I Imola

Z Zara

I Imola

A Ancona

T Torino

O Otranto

