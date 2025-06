Canta Sulla mia pelle nei cruciverba: la soluzione è Noemi

Canta Sulla mia pelle

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Canta Sulla mia pelle' è 'Noemi'.

NOEMI

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Noemi, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Noemi? Noemi è un nome proprio di origine ebraica che significa del mio conforto o del mio piacere. È molto diffuso in Italia e rappresenta una scelta elegante e raffinata per le bambine. Il nome richiama empatia, calore e sensibilità, trasmettendo un senso di protezione e affetto. Scegliere Noemi significa dare alla propria bambina un nome ricco di significato e storia.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Ha lanciato Sono solo paroleLa cantante di GlicineLa brava cantante lanciata da X Factor nel 2009La cantante di Sulla mia pelleCanta Tutta colpa miaCanta nella Turandot

Se "Canta Sulla mia pelle" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

N Napoli

O Otranto

E Empoli

M Milano

I Imola

O S Z I P O I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "OSPIZIO" OSPIZIO

