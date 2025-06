C è da 1 euro ma non da 5 nei cruciverba: la soluzione è Moneta

MONETA

Curiosità e Significato di Moneta

Non fermarti alla soluzione! Conosci Moneta più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Moneta.

Perché la soluzione è Moneta? Una moneta è un piccolo oggetto di metallo usato come mezzo di pagamento, spesso da 1 euro o altre denominazioni. Non si trova invece come moneta da 5 euro, che è una banconota. La parola richiama l’oggetto simbolo di scambio economico, tradizionalmente utilizzato per acquistare beni e servizi, rappresentando valore e convenzione. Insomma, la moneta è il cuore del nostro sistema monetario quotidiano.

Come si scrive la soluzione Moneta

M Milano

O Otranto

N Napoli

E Empoli

T Torino

A Ancona

