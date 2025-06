Attive e premurose nei cruciverba: la soluzione è Sollecite

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Attive e premurose' è 'Sollecite'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SOLLECITE

Curiosità e Significato di Sollecite

Hai risolto il cruciverba con Sollecite? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Sollecite.

Perché la soluzione è Sollecite? Sollecite indica persone attive, premurose e sempre pronte ad intervenire con entusiasmo e attenzione. Sono individui che si fanno in quattro per aiutare gli altri, mostrando cura e interesse costante. Questa parola racchiude l’idea di un impegno continuo e positivo, rendendo chi la possiede una presenza preziosa e stimolante nella vita di chi li circonda. È un termine perfetto per descrivere chi si distingue per sensibilità e dedizione.

Come si scrive la soluzione Sollecite

Se "Attive e premurose" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

O Otranto

L Livorno

L Livorno

E Empoli

C Como

I Imola

T Torino

E Empoli

