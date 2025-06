All..., ovvero in modo solidale nei cruciverba: la soluzione è Unisono

UNISONO

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Unisono più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Unisono.

Perché la soluzione è Unisono? Unisono significa fare qualcosa all’unisono, cioè in modo compatto e solidale, con tutte le parti che agiscono insieme senza divergenze. È come un coro perfettamente sincronizzato o un gruppo che lavora unito per un obiettivo comune. La parola sottolinea l’importanza di agire in modo coeso e armonioso, rafforzando il senso di solidarietà tra le persone.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Totale concordanzaSimultaneamenteConcordanza di vociOvvero in latinoUn modo di dire oraGrosso modo all incirca

La definizione "All..., ovvero in modo solidale" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

U Udine

N Napoli

I Imola

S Savona

O Otranto

N Napoli

O Otranto

T P I I N O Mostra soluzione



