OFFENSORE

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Offensore più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Offensore.

Perché la soluzione è Offensore? Offensore è chi si comporta in modo aggressivo o provoca un torto agli altri, entrando in azione con intenzioni offensive. Spesso si riferisce a chi avvia un attacco verbale o fisico, assumendo un ruolo di sfida o confronto. In sintesi, rappresenta colui che mette in atto un'azione ostile o provocatoria, evidenziando un atteggiamento di aggressività e determinazione nel confronto.

Lo è chi attacca per primoUn responsabile della festaSi dice abbiano sempre tortoResponsabile commerciale

Se "Aggressore o responsabile di un torto" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

O Otranto

F Firenze

F Firenze

E Empoli

N Napoli

S Savona

O Otranto

R Roma

E Empoli

E R O R A I N D E M I O Z Mostra soluzione



