Volontà di difficile realizzazione nei cruciverba: la soluzione è Velleità

Home / Soluzioni Cruciverba / Volontà di difficile realizzazione

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Volontà di difficile realizzazione' è 'Velleità'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VELLEITÀ

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Velleità più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Velleità.

Perché la soluzione è Velleità? Velleità indica aspirazioni o desideri che sono difficili da realizzare, spesso frutto di sogni irrealizzabili o ambizioni poco concrete. È la volontà di fare qualcosa che, per vari motivi, rimane solo un'idea senza realizzarsi concretamente. In altre parole, rappresenta le intenzioni che si vorrebbero realizzare, ma che incontrano ostacoli insormontabili, rendendo difficile trasformare i sogni in realtà.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Volontà impotenteAspirazioni pretenziose e irrealisticheDifficile da comprendere proprio del dio HermesSta qui se qui è il difficileÈ difficile se non si parla la stessa lingua

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai trovato la definizione "Volontà di difficile realizzazione" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

V Venezia

E Empoli

L Livorno

L Livorno

E Empoli

I Imola

T Torino

À -

A A A T R M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TAMARA" TAMARA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.