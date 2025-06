Velocissimo aereo da caccia nei cruciverba: la soluzione è Monoreattore

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Velocissimo aereo da caccia' è 'Monoreattore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MONOREATTORE

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 12 lettere Monoreattore, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Monoreattore? Monoreattore indica un motore singolo, spesso di grande potenza, utilizzato in aeronautica o veicoli specializzati. È come avere un solo cuore pulsante che dà energia e velocità, rendendo l'aereo estremamente rapido e agile. In sostanza, rappresenta l'idea di un motore unico e potente, capace di spingere al massimo le prestazioni del velivolo. Un termine che richiama velocità e innovazione nel settore aeronautico.

La definizione "Velocissimo aereo da caccia" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

M Milano

O Otranto

N Napoli

O Otranto

R Roma

E Empoli

A Ancona

T Torino

T Torino

O Otranto

R Roma

E Empoli

