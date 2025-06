Una prestazione dell atleta nei cruciverba: la soluzione è Performance

PERFORMANCE

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Performance più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Performance.

Perché la soluzione è Performance? Performance si riferisce all'insieme delle capacità e del risultato ottenuto da un atleta durante una competizione o allenamento. È il modo in cui l’atleta mette in mostra le proprie abilità, forza e tecnica. In parole semplici, rappresenta ciò che si vede quando un atleta dà il massimo. Conoscere la sua performance aiuta a capire come sta progredendo e a migliorarsi costantemente.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Una prestazione atleticaI limiti dell atletaLa condizione dell atleta che esercita un altra attività lavorativaLe estremità dell atleta

P Padova

E Empoli

R Roma

F Firenze

O Otranto

R Roma

M Milano

A Ancona

N Napoli

C Como

E Empoli

