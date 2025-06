Un cosmetico che dà colore alle guance nei cruciverba: la soluzione è Fard

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un cosmetico che dà colore alle guance' è 'Fard'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FARD

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Fard, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Fard? Il fard è un cosmetico utilizzato per donare colore e vitalità alle guance, creando un aspetto più sano e luminoso. Si presenta sotto forma di polvere, crema o gel, e si applica con un pennello o una spugnetta. È uno degli strumenti fondamentali nel trucco per evidenziare i lineamenti e valorizzare l’incarnato, contribuendo a un look fresco e naturale.

F Firenze

A Ancona

R Roma

D Domodossola

