RIGORE

Curiosità e Significato... La parola Rigore è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Rigore.

Perché la soluzione è Rigore? RIGORE è il calcio di punizione assegnato quando un giocatore commette fallo all’interno dell’area avversaria. È un momento cruciale, spesso decisivo, che può cambiare le sorti di una partita. L’espressione Un calcio che tiene in sospeso sottolinea l’attesa e la tensione che si creano prima di vedere se il tiro andrà a segno o meno, rendendo il rigore un vero e proprio suspense sul campo.

Hai davanti la definizione "Un calcio che tiene in sospeso" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

R Roma

I Imola

G Genova

O Otranto

R Roma

E Empoli

