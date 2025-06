Tubano nei cruciverba: la soluzione è Colombe

COLOMBE

Curiosità e Significato... La parola Colombe è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Colombe.

Perché la soluzione è Colombe? Tubano è un termine che si riferisce a un uccello appartenente alla famiglia delle colombe, noto per il suo caratteristico volo e il canto dolce. La parola richiama l'immagine di un volatile simbolo di pace e serenità. In modo più ampio, rappresenta anche valori di purezza e speranza. Quindi, quando si pensa a tubano, si evoca la delicatezza di una colomba in volo.

