La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Residenze abituali' è 'Sedi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SEDI

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Sedi, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Sedi? Le residenze abituali sono i luoghi dove una persona vive stabilmente, considerati come il suo punto di riferimento principale. In ambito legale e amministrativo, si indica spesso con il termine SEDI per identificare le residenze ufficiali o le sedi di attività. Conoscere questa distinzione è fondamentale per molte pratiche burocratiche e amministrative, rendendo più semplice orientarsi nelle procedure quotidiane.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Le centrali delle bancheUbicazioni di aziendeLe residenze abitualiLe residenze delle aziendeConsuete abituali

Hai davanti la definizione "Residenze abituali" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

E Empoli

D Domodossola

I Imola

E R H A R T I C E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ERRATICHE" ERRATICHE

