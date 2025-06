Oggetto devozionale nei cruciverba: la soluzione è Votivo

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Oggetto devozionale' è 'Votivo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VOTIVO

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Votivo? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Votivo.

Perché la soluzione è Votivo? Oggetto devozionale indica un simbolo o oggetto utilizzato come segno di devozione religiosa, spesso portato in preghiera o offerto come voto. La parola Votivo si riferisce proprio a tutto ciò che è legato a un voto fatto a una divinità, come candele, immagini o ex-voto, che rappresentano una promessa o una gratitudine. È un modo tangibile di esprimere fede e devozione verso una divinità.

Il rumore di un oggetto che cadeOggetto portafortunaFatto oggetto di stima

V Venezia

O Otranto

T Torino

I Imola

V Venezia

O Otranto

