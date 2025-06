Lo è il diamante non ancora raffinato nei cruciverba: la soluzione è Grezzo

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Lo è il diamante non ancora raffinato' è 'Grezzo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GREZZO

Curiosità e Significato... La parola Grezzo è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Grezzo.

Perché la soluzione è Grezzo? Il termine grezzo indica qualcosa ancora in stato naturale, non rifinito o lavorato. Si riferisce a materiali come il diamante che, prima di essere tagliato e perfezionato, sono semplicemente minerali in forma originale. Essere grezzo significa quindi essere allo stato brutto o primitivo, senza dettagli o finiture. In molte situazioni, il valore di un oggetto aumenta con la lavorazione, ma il suo aspetto iniziale può sembrare semplice o imperfetto.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Non raffinato o non rifinitoLo sport con il diamanteLo è un frutto non ancora maturoLo è chi non si è ancora fatto le ossa

G Genova

R Roma

E Empoli

Z Zara

Z Zara

O Otranto

