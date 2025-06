La Renée de Il diario di Bridget Jones nei cruciverba: la soluzione è Zellweger

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La Renée de Il diario di Bridget Jones' è 'Zellweger'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ZELLWEGER

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Zellweger, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Zellweger? Zellweger è il cognome dell’attrice statunitense Renée Zellweger, famosa per il suo talento e le interpretazioni in film come Bridget Jones. Il nome deriva da una famiglia svizzera, ed è spesso associato a personalità di successo nel mondo dello spettacolo. Conoscere il suo nome aiuta a riconoscere facilmente l’icona del cinema che ha conquistato il pubblico internazionale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Renée HollywoodÈ noto quello di Bridget JonesFielding l autrice dei libri con Bridget JonesRomanzo di Helen Fielding Che Bridget Jones

La definizione "La Renée de Il diario di Bridget Jones" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

Z Zara

E Empoli

L Livorno

L Livorno

W Washington

E Empoli

G Genova

E Empoli

R Roma

