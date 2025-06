La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Infiammazioni cutanee' è 'Dermatiti' . Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DERMATITI

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Dermatiti? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Dermatiti.

Perché la soluzione è Dermatiti? La dermatite è un'infiammazione della pelle che si manifesta con arrossamenti, prurito e irritazione. Può essere causata da allergie, irritanti o stress, e colpisce persone di tutte le età. È importante riconoscerla prontamente per trattarla al meglio e prevenire complicazioni. Con le cure adeguate, la pelle può tornare sana e protetta, garantendo comfort e benessere quotidiano.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Lievi imperfezioni cutaneeImperfezioni cutaneeGhiandole cutanee diffuse in quasi tutto il corpo

