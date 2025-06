Imposta di finestra nei cruciverba: la soluzione è Anta

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Imposta di finestra' è 'Anta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ANTA

Curiosità e Significato... La soluzione Anta di 4 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Anta per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Anta? L'anta è una parte mobile di una finestra o di un mobile, come un armadio, che permette di aprire e chiudere. Il termine deriva dal latino antum e indica appunto quella sezione che si apre per entrare o uscire, offrendo praticità e stile agli ambienti. In sostanza, l'anta è il cuore funzionale di molte aperture domestiche.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Imposta di finestra", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

N Napoli

T Torino

A Ancona

E E I H C C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CIECHE" CIECHE

