FENDI

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 5 lettere Fendi: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Fendi? Fendi è una celebre maison italiana di alta moda, famosa per le sue creazioni eleganti e innovative nel settore del lusso. Fondata a Roma nel 1925, si distingue per pelletteria, prêt-à-porter e accessori di pregio, diventando un simbolo di stile e raffinatezza nel mondo della moda. Il suo nome rappresenta l’eccellenza artigianale italiana riconosciuta globalmente.

F Firenze

E Empoli

N Napoli

D Domodossola

I Imola

