Donna tra i personaggi manzoniani nei cruciverba: la soluzione è Prassede

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Donna tra i personaggi manzoniani' è 'Prassede'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PRASSEDE

Curiosità e Significato... La parola Prassede è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Prassede.

Perché la soluzione è Prassede? Prassede è un termine dialettale lombardo che indica una persona astuta, furba e scaltro, capace di manovrare le situazioni a proprio vantaggio. Spesso usato in modo scherzoso o affettuoso, riflette l'ingegno e la furbizia tipiche della cultura locale. In contesto manzoniano, rappresenta un personaggio che si distingue per questa capacità di adattarsi e sfruttare le circostanze, rendendo ancora più interessante il suo ruolo nella narrazione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:La moglie del manzoniano don FerranteLa moglie di don Ferrante nei promessi sposiLa moglie di don Ferrante ne I promessi sposiUn nome di donna poco diffusoI presepi con personaggi in carne e ossaUna donna di gran fascino

Hai davanti la definizione "Donna tra i personaggi manzoniani" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

R Roma

A Ancona

S Savona

S Savona

E Empoli

D Domodossola

E Empoli

