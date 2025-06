Viene assunto per eliminare il gonfiore addominale nei cruciverba: la soluzione è Carbone Vegetale

CARBONE VEGETALE

Curiosità e Significato di "Carbone Vegetale"

Perché la soluzione è Carbone Vegetale? Il carbone vegetale è un rimedio naturale noto per le sue proprietà assorbenti, utili a ridurre il gonfiore e i fastidi addominali. Grazie alla sua capacità di catturare gas e tossine, aiuta a ritrovare comfort dopo pasti abbondanti o digestione difficile. È un alleato semplice e efficace per favorire il benessere intestinale e alleviare la sensazione di pesantezza.

Come si scrive la soluzione Carbone Vegetale

C Como

A Ancona

R Roma

B Bologna

O Otranto

N Napoli

E Empoli

V Venezia

E Empoli

G Genova

E Empoli

T Torino

A Ancona

L Livorno

E Empoli

