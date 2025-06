Un uccello molto studiato da Konrad Lorenz nei cruciverba: la soluzione è Oca Selvatica

Home / Soluzioni Cruciverba / Un uccello molto studiato da Konrad Lorenz

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Un uccello molto studiato da Konrad Lorenz' è 'Oca Selvatica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OCA SELVATICA

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 12 lettere Oca Selvatica: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Oca Selvatica? L'oca selvatica è un volatile che vive in natura, nota per il suo comportamento schivo e la capacità di adattarsi a diversi ambienti. Studiata da Konrad Lorenz, è fondamentale per comprendere l'istinto di migrazione e i legami sociali tra gli uccelli. Questo uccello rappresenta un esempio importante di comportamento selvatico e autonomia nella fauna europea.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Konrad Lorenz ne è considerato il padreMolto in FranciaMolto gustosi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Non riesci a risolvere la definizione "Un uccello molto studiato da Konrad Lorenz"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

O Otranto

C Como

A Ancona

S Savona

E Empoli

L Livorno

V Venezia

A Ancona

T Torino

I Imola

C Como

A Ancona

R N A A O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "AARON" AARON

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.