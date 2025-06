Un atto da leziosi nei cruciverba: la soluzione è Smanceria

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un atto da leziosi' è 'Smanceria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SMANCERIA

Curiosità e Significato di "Smanceria"

La soluzione Smanceria di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Smanceria per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Smanceria? SMANCERIA indica un atteggiamento di leggerezza, frivolezza o mancanza di serietà nel comportamento o nelle parole. È come una leggerezza che può sfociare in superficialità o irriverenza, spesso usata per descrivere chi affronta le cose con troppa disinvoltura. In breve, rappresenta un atteggiamento un po’ lezioso e poco impegnato, tipico di chi preferisce divertirsi senza prendersi troppo sul serio.

Come si scrive la soluzione Smanceria

La definizione "Un atto da leziosi" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

M Milano

A Ancona

N Napoli

C Como

E Empoli

R Roma

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O O I L L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "OLLIO" OLLIO

