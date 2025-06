Si gioca a cavallo con lunghi bastoni nei cruciverba: la soluzione è Polo

POLO

Curiosità e Significato di "Polo"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Polo, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Polo? Il polo è uno sport elegante e dinamico in cui si gioca a cavallo, usando lunghi bastoni per colpire una palla e segnare punti. Praticato su grandi campi aperti, richiede abilità equestri e strategia, unendo sport e passione. È conosciuto come il gioco dei re e rappresenta un perfetto mix di velocità, raffinatezza e tradizione.

Come si scrive la soluzione Polo

Se ti sei imbattuto nella definizione "Si gioca a cavallo con lunghi bastoni", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

P Padova

O Otranto

L Livorno

O Otranto

